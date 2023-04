Vremea va fi rece,cu temperaturi sub 0 grade pe timpul nopții, pana sambata dimineața. Meteorologii spun ca cel puțin in prima parte a zilei vantul se va intesifica și apare bruma. In zonele intracarpatice, indeosebi in nordul Olteniei și al Munteniei se vor inregistra temperaturi cuprinse intre -4 si 0 grade pe timpul nopții de […] The post Temperaturi cu minus in minivacanța de intai mai. Vant și precipitații in toata țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .