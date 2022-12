Temperaturi anormale și aer tropical peste România: Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni Temperaturi anormale și aer tropical peste Romania: Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani Temperaturi anormale și aer tropical peste Romania: Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pe o luna pentru Romania. Afla cum va fi vremea, in fiecare regiune a țarii, pana pe 23 ianuarie 2023. Saptamana 26.12.2022 – 02.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

