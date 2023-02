Stiri pe aceeasi tema

- Temporar cerul va avea innorari si vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ploaie pe parcursul zilei de sambata, si sub forma de ninsoare duminica, potrivit prognozei speciale emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in intervalul 4 februarie, ora 11:00 - 5 februarie, ora…

- Potrivit meteorologilor, temporar cerul va avea innorari si incepand de vineri seara trecator vor fi precipitatii slabe, ninsori noaptea, iar pe parcursul zilei de sambata si sub forma de ploaie.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari duminica, atunci cand vor fi viteze in general de…

- Temperatura maxima in Capitala se va situa vineri in jur de 8 - 9 grade, insa va scadea semnificativ, ajungand duminica in jurul valorii de 1 grad, potrivit prognozei speciale emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Potrivit meteorologilor, temporar cerul va avea innorari si incepand de vineri seara trecator vor fi precipitatii slabe, ninsori noaptea, iar pe parcursul zilei de sambata si sub forma de ploaie.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari duminica, atunci cand vor fi viteze in general de…

- Sambata, 21 ianuarie 2023, temperaturile sunt in scadere, insa vremea va fi, in continuare, mai calda decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru sambata, 21 ianuarie 2023. Valorile termice diurne vor continua sa scada…

- Zona de munte din județul Cluj se afla sub Cod Galben de ploaie, ninsoare și vant puternic. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit Codul Galben de vant puternic. Potrivit meteorologilor, pana in 21 ianuarie, ora 2:00, va fi in vigoare un Cod Galben de precipitatii, intensificari…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.01.2023 ORA 17:00 - 17.01.2023 ORA 08:00Cerul va fi temporar noros, iar spre dimineața vor fi condiții de ceața. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura minima va fi de 0...2 grade.PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 17.01.2023 ORA 08:00 - 19.01.2023…

- ANM aduce vești proaste. Ne așteapta o vreme rece cu fenomene meteorologice extreme in test weekend. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis inca de vineri, o informare de precipitatii moderate cantitativ si intensificari ale vantului, ce vizeaza intreaga tara, pana luni seara, 21 noiembrie.…