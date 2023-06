Stiri pe aceeasi tema

- Este cod galben de instabilitate atmosferica și ploi moderate cantitativ pana astazi la ora 12:00 pentru sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, dar și pentru vestul Carpaților Meridionali. Așadar, in aceste zone se vor manifesta averse cu descarcari electrice, iar cantitațile de apa vor fi de 20...25…

- Temperatura in capitala Chinei a atins luni, 5 iunie, 35 de grade Celsius, iar unii locuitori din Beijing și-au exprimat ingrijorarea cu privire la sanatatea lor odata cu aceasta caldura sufocanta. „Ca sa fiu sincer, sunt ingrijorat de insolație. Am mai facut insolație inainte. Acum, cand este foarte…

- In aprilie 1983, temperatura din Singapore a atins aceeasi valoare, a precizat Agentia nationala de mediu pe contul sau de Facebook."Actualele conditii calde si uscate ar trebui sa continue si maine. Averse de scurta durata sunt asteptate saptamana viitoare si ele ar putea contribui la moderarea temperaturilor…

- Luna mai este cea mai calduroasa, dar si cea mai instabila luna a primaverii, zilele insorite si calde, uneori chiar caniculare, alternand cu zilele reci si ploioase, iar ploile pot avea adesea caracter torential, se arata in caracterizarea climatica a lunii mai, publicata de Administratia Nationala…

- In acest sens, avem in vigoare o informare meteorologica de vreme rece pana maine dimineața la ora 10:00. Astfel, maximele de azi se vor incadra intre 11 și 18 grade, iar temperaturile minime, in general intre -3 și 7 grade, cu cele mai scazute valori in depresiunile Carpaților Orientali. Pe parcursul…

- Europa, la extreme pe final de aprilie. Batranul continent urmeaza sa fie lovit de un val de canicula, in unele zone temperaturile ajungand sa depașeasca 40 de grade Celsius. Specialiștii ne avertizeaza ca va trebui sa ne obișnuim cu perioade de seceta extinsa și perioade cu precipitații mai intense.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti prognoza meteo speciala pentru Bucuresti. Vremea va fi inchisa si se va raci, va mai ploua, iar rafalele de vant vor depasi 70 km/h.De marti pana miercuri dimineata, vremea va fi inchisa si se va raci accentuat.Temporar va mai ploua, iar vantul va…

- Mercurul termometrelor a coborat, joi dimineata, la Miercurea-Ciuc, pana la minus 11,6 grade Celsius, fiind inregistrat recordul de temperatura pentru aceasta zi. Recorduri de temperatura pentru ziua de 30 martie s-au inregistrat si la Toplita si Odorheiu Secuiesc. Meteorologul de serviciu Sorin Bugner,…