Temperatura medie din Ucraina a atins o valoare-record în 2020 Temperatura medie anuala din Ucraina a depasit in anul 2020 nivelul mediu pe termen lung cu 2,2 grade Celsius, atingand valoarea-record de 10,7 grade Celsius, a anuntat marti serviciul ucrainean de meteorologie, relateaza Reuters.



Anterior, temperatura medie anuala a depasit 10 grade Celsius doar in 2007, 2015 si 2019, se mentioneaza intr-un raport.



Potrivit meteorologilor, precipitatiile medii anuale in Ucraina au inregistrat o scadere cu 8% in comparatie cu valorile obisnuite, iar cele mai reduse niveluri au fost consemnate in regiunile estice Donetk, Luhansk si Nikolaiev.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna decembrie din acest an a fost cea mai calduroasa din 1961 incoace in Romania, cu o diferenta in medie de 3,5 grade Celsius fata de normalul pentru aceasta perioada, a declarat, pentru AGERPRES, Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie, anunța AGERPRES.…

- Un dispozitiv de fuziune amplasat la Centrul de Cercetare KSTAR din Coreea de Sud a reusit sa mentina plasma, timp de 20 de secunde, la peste 100 de milioane de grade Celsius, un record mondial, scrie The Science Time.

- Compania farmaceutica americana Pfizer lanseaza un program-pilot de livrare a vaccinului sau experimental anti-COVID-19 in patru state americane, in contextul in care producatorul farmaceutic incearca sa rezolve problemele de distributie ridicate de conditiile extreme de temperatura la care trebuie…

- Orasul Montreal a depasit marti un ”record absolut” de temperatura pentru luna noiembrie, cu 22,4 grade Celsius, in conditiile in care in centrul si in estul Canadei se inregistreaza de cateva zile un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada, a indicat agentia Environment Canada, potrivit…

- Orasul Montreal a depasit un ''record absolut'' de temperatura pentru luna noiembrie, cu 22,4 grade Celsius. In centrul si in estul Canadei se inregistreaza de cateva zile un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada, a indicat agentia Environment Canada, citata miercuri de AFP.

- Orasul Montreal a inregistrat, marti, un record de temperatura pentru luna noiembrie, 22,4 grade Celsius, in condițiile in care centrul si in estul Canadei se confrunta, de cateva zile, cu un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada, a indicat agentia Environment Canada, conform AFP, citata…

- Orasul Montreal a depasit marti un ''record absolut'' de temperatura pentru luna noiembrie, cu 22,4 grade Celsius, in conditiile in care in centrul si in estul Canadei se inregistreaza de cateva zile un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada, a indicat agentia Environment…

- Orasul Montreal a depasit marti un "record absolut" de temperatura pentru luna noiembrie, cu 22,4 grade Celsius, in conditiile in care in centrul si in estul Canadei se inregistreaza de cateva zile un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada, a indicat agentia Environment Canada, citata…