Temperatura la care trebuie să speli lenjeria de mătase. Altfel se deteriorează Lenjeria de matase induce un sentiment placut, cand te așezi in pat pentru a te odihni. Necesita, in schimb, o ingrijire atenta, in așa fel incat sa se mențina moale și matasoasa. Afla in randurile de mai jos la ce temperatura trebuie sa o speli, pentru a nu se deteriora rapid. Cum sa speli lenjeria […] The post Temperatura la care trebuie sa speli lenjeria de matase. Altfel se deterioreaza appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul stralucitor și lustruit arata senzațional, dar cu ce sa speli parchetul ca sa luceasca? Trucul pentru a pastra aspectul frumos al parchetului de-a lungul anilor de uz este modul in care il cureți. Uneori, modul in care cureți o podea din lemn poate sa o faca sa-și piarda stralucirea, dar…

- Plantele sunt nelipsite din casa fiecarui om. Se pare ca acestea pot oferi incaperii un aspect placut incaperii. In plus, aerul va fi unul mult mai curat. Insa, odata cu venirea iernii apar o serie de provocari. Iata cinci sfaturi geniale de care ar trebui sa ții cont in sezonul rece. 1.Temperatura…

- Vedeta toamnei este fara dar și poate zacusca. Prepararea acesteia necesita foarte mult timp, iar, uneori gospodinele nu se pot bucura de rezultat pentru ca aceasta ajunge sa fermenteze. Bucatarii au dezvaluit trucul prin care putem preveni acest lucru. Ce greșeala fac gospodinele? Chiar daca este delicioasa,…

- Nimanui nu ii place sa aiba matreața. Asta e o realitate. Fapt pentru care, atunci cand apare, avem tendința de a incerca cate puțin din toate pentru a scapa de ea, deoarece ne face parul sa arate murdar și neingrijit. Pe langa șampoanele speciale, exista remedii pe care le avem la indemana in casa…

- Daca vreodata ai cumparat o lenjerie noua de pat, cu siguranța au fost și momente in care nu ai bagat-o la spalat. Totuși, recomandat este sa faci acest pas, inainte de a te așeza pe materialul scos din plastic. Iata de ce. Pericolul ascuns din lenjeria abia cumparata Lucrurile noi și cu un aspect frumos…

- Ideea de a crede in varii superstiții, precum ”vineri 13”, sau ”marți, 3 ceasuri rele”, este impamantenita in conștiința romanului. La fel, este impamantanita și ideea de a nu face anumite lucruri in anumite zile ale saptamanii. Așa ca, afla de ce nu trebuie sa speli rufe vinerea, urmata și de explicatia…

- Atunci cand temperaturile de vara devin extreme, aerul condiționat devine deja un must-have in orice incapere. Prin urmare, trebuie sa te asiguri ca sistemul de racire funcționeaza corect, in parametri optimi, pentru a nu pune in pericol sanatatea ta și a membrilor familie. Iata, așadar, la ce temperatura…

- Orice medicament are mentionata pe ambalaj informatia privind temperatura optima de pastrare. Din acest punct de vedere, medicamentele se pot imparti in trei mari categorii: cele care pot fi pastrate la temperatura mediului ambiant (dar sub 25 grade Celsius), cele care necesita pastrarea la loc racoros…