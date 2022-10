Temperatura la care să gătești puiul la cuptor pentru cel mai bun gust. Așa va ieși delicios Gospodinele muncesc din greu pentru a prepara cele mai delicioase rețete, indiferent de anotimpul in care ne aflam. Toamna, pe langa muraturi, tocanițe și supe, romanii prefera sa manance carne de pui la cuptor, pentru a savura un preparat cald și slab in calorii. La ce temperatura trebuie gatit puiul, pentru a obține un gust […] The post Temperatura la care sa gatești puiul la cuptor pentru cel mai bun gust. Așa va ieși delicios appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

