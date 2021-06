Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va deveni caniculara in perioada 22 – 25 iunie, cand media valorilor maxime se va situa intre 35 și 38 de grade, iar minimele se vor situa in jurul valorii de 20 de grade. Ulterior sunt prognozate maxime care la nivelul regiunii vor fi in medie de 32…34 de grade, posibil ușor mai scazute in jurul…

- Vineri, 18 iunie, va fi destul de cald în Cluj. Temperatura maxima va ajunge la 28 de grade Celsius, iar minima, pe timp de noapte, la 16 grade Celsius. Șansele de precipitații sunt foarte ridicate - 76% și cresc pe timp de noapte. Se anunța o zi ploioasa. …

- Temperaturile scad in urmatoarea perioada in București. Pana duminica, dupa-amiezele vor fi ploioase. Temperaturile in Capitala scad de la 27 de grade Celsius la 23 de grade. In intervalul joi – duminica, mai ales in cursul dupa-amiezelor vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice…

- Vremea va fi schimbatoare in urmatoarele doua saptamani. Meteorologii anunța ca media temperaturilor va ajunge la 26 de grade Celsius. De asemenea, in urmatoarea perioada se anunța ploi, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Vremea in Banat Pana spre sfarșitul primei saptamani, vremea va…

- Chiar daca e început de vara, vreme ramâne rea în continuare la Cluj. Pentru ziua de miercuri, precipitațiile vor fi de 10%, însa va fi foarte înnourat. Maxima zilei va ajunge la 18 grade celsius, ia minim la doar 8 grade celsius.…

- Vremea se îmbunatațește la Cluj din acest weekend. Temperaturile urca puțin, maxima zilei de sâmbata fiind de 18 grade celsius. Astazi, 29 mai șansele de ploaie sunt foarte mici, chiar daca în marea parte a zilei va fi…

- Incepand de joi la pranz, pana vineri la ora 9:00, vremea va fi instabila si se va racori in Bucuresti. Cerul va avea innorari si temporar, mai ales spre seara si in cursul noptii, vor fi averse si descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi 5 - 8 litri/mp si, posibil, peste 10 - 12 litri/mp.…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 10-23 mai. ANM anunta ca vremea va fi calda in primele zile ale intervalului de prognoza, cand se vor inregistra maxime termice, in medie, de 25...27 de grade, insa se va racori ulterior, astfel incat, in jurul datei de 13 mai, media regionala a…