Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD pregatesc rasturnarea Vioricai Dancila din fruntea partidului, dupa esecul istoric de la prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila ar urma sa fie executata la fel ca predecesorii sai: Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, pierzatori in lupta pentru Cotroeni.…

- Liderii PSD pregatesc rasturnarea Vioricai Dancila din fruntea partidului, dupa esecul istoric de la prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila ar urma sa fie executata la fel ca predecesorii sai: Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, pierzatori in lupta pentru Cotroeni.…

- Liderii PSD pregatesc rasturnarea Vioricai Dancila din fruntea partidului, dupa esecul istoric de la prezidentiale, sustin surse politice . Viorica Dancila ar urma sa fie executata la fel ca predecesorii sai: Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, pierzatori in lupta pentru Cotroeni. Favoriti…

- Rezultatele candidatilor PSD in turul II al alegerilor prezidentiale, de la cel mai slab la cel mai bun: Viorica Dancila (2019) - 33,5- (conform datelor exit-poll) Victor Ponta (2014) - 45,56- Ion Iliescu (1996) - 45,59- Adrian Nastase (2004) - 48,77- Mircea Geoana (2009) - 49,67- Ion Iliescu (2000)…

- "Eu cred ca in turul doi cu Barna sau Diaconu nu era scorul asta, cu Tariceanu nici atat. PSD are cel mai prost scor din istoria sa", a declarat Victor Ponta dupa anuntarea exit poll-urilor, la Romania TV. "Cei de la PSD trebuie sa-si gaseasca pe cineva care sa-i conduca, sa-i scoata din negarea…

- „In primul rand, la o prezența de aproape 50%, PSD-ul și-a recuperat voturile pe care le-a avut la Parlamentare in 2016, peste 3 milioane de voturi. In condițiile in care toate celelalte partide au fost impotriva PSD-ului și Klaus Iohannis, de o buna vreme de timp, nu s-a exprimat pentru…

- Bine gandita, respectand toate regulile de comunicare, dezbaterea Iohannis-presa si-a atins scopul inainte de a avea loc. Echipa de campanie a reusit sa creeze un eveniment. Dezbaterea despre dezbatere a fost mai interesanta decat dezbaterea in sine. Interesant a fost si modul in care Viorica Dancila…

- Poate ultimele zile ale guvernului PSD. Daca, totusi, guvernul Orban nu reuseste sa faca rost de voturile care-i lipsesc pana la cifra magica 233, alegerile prezidentiale o prind pe Viorica Dancila in functia de prim ministru. Si daca si dupa primul tur de scrutin PSD si Pro Romania reusesc sa-si tina…