Temerile și fobiile umane se moștenesc Biologii de la Universitatea Emory au efectuat un studiu care a demonstrat: temerile și fobiile se transmit prin ereditate. Experiența buna sau rea ciștigata de parinte se transmite copiilor și chiar nepoților, transmite argumenti.ru Oamenii de știința au descoperit ca evenimentele extreme schimba ADN-ul spermei prin mijloace chimice, ceea ce afecteaza activitatea genelor. Șobolanii care au fos Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

