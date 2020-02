Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti scade din cauza temerilor privind o pandemie de coronavirus, in special avand in vedere focarele nou aparute in Italia, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul general adjunct al Tradeville, Ovidiu Dumitrescu. "Avand in vedere evolutia burselor din afara tarii,…

- Epidemia declansata de noul tip de coronavirus aparut in China, 2019-nCoV, a provocat o serie de turbulente pe pietele financiare, insa evolutia si efectele din prezent ale virusului sunt inca departe de a ingenunchea investitorii. La Bucuresti,...

- Operatorul aerian Blue Air anunta lansarea a opt noi rute de zbor de pe aeroporturile din Romania incepand din vara acestui an. Potrivit unui comunicat de presa la companiei, in data de 15 iunie, va fi inaugurata din București ruta catre Munchen, cu patru zboruri pe saptamana, iar in 16 iunie va decola…

- La final de an, Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" a pregatit publicului sau daruri muzicale inedite. Duminica, 22 decembrie, de la ora 19,00 va avea loc un eveniment de elita, Balul Operei - Regal vienez, cu participarea extraordinara a sopranei de renume international, Elena Mosuc.…

- Cat platesc romanii ca sa fie alaturi de cei dragi de Sarbatori: 2.138 de euro, cel mai scump bilet de avion in ajunul Craciunului și 25 de ore, cea mai lunga calatorie spre casa Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile…

- Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile cu plecare in decembrie 2019 vor inregistra, pana la finalul anului, cresteri de pana la 30% fata de anul anterior, reiese dintr-un studiu publicat, vineri, de o agentie de…

- Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile cu plecare in decembrie 2019 vor inregistra, pana la finalul anului, cresteri de pana la 30% fata de anul anterior, reiese dintr-un studiu publicat, vineri, de o agentie de…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) a fost desemnat cel mai bun jucator al sezonului trecut in Italia, luni seara, in cadrul evenimentului Gran Gala del Calcio, organizat la Milano de Asociatia Fotbalistilor Italieni (AIC), relateaza presa din Peninsula. Ronaldo, care…