In seara zilei de 4 octombrie, pe rețelele de socializare din Rusia au circulat fotografii de la Belgorod, care au aratat stalpi de lumina galbena ridicandu-se pe cer și au intensificat zvonurile despre folosirea unei arme de razboi, scrie Meduza.io. Datorita faptului ca Belgorod este situat in apropierea graniței cu Ucraina, pe rețelele de socializare au inceput sa apara speculații ca acest lucru ar putea avea cumva legatura cu razboiul. In ultimele luni, straluciri și fulgere au fost observate in mod repetat peste oraș – practic, acestea au fost asociate cu sistemele de aparare aeriana.…