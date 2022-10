Acțiune în toiul nopții. Un bărbat a avut nevoie de ajutor după ce s-a tăiat cu un topor

Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona localitati Strâmtura, jud. Maramures. Apelantul a informat despre faptul ca un barbat de 50 ani, care locuieste in padurea din zona localității mai sus mentionate… [citeste mai departe]