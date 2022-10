Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a discutat duminica la telefon cu ministrul francez al forțelor armate, Sebastien Lecornu, și cu omologul sau turc, Hulusi Akar, despre conflictul din Ucraina, a anunțat armata rusa intr-un comunicat. In timpul conversației cu omologul sau francez, Serghei Șoigu…

Centrele de mobilizare militara din capitala Rusiei, deschise de aproape o luna, vor fi inchise incepand de luni, a anuntat primarul Serghei Sobianin, care a apreciat ca Moscova si-a indeplinit cota de recruti pentru a fi trimisi sa lupte in Ucraina, relateaza France Presse, scrie Agerpres.

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale ucrainene, a declarat ca, inainte de a indemna Ucraina la dialog, este necesar sa ne amintim toate crimele de razboi comise de Rusia. Potrivit acestuia, Kievul va reveni la masa negocierilor numai dupa infiintarea unui tribunal impotriva…

- Președintele Volodimir Zelenski a lansat un nou avertisment la adresa Rusiei cu privire la un raspuns „foarte dur” al Ucrainei daca Moscova anexeaza patru regiuni ucrainene in urma a ceea ce Kievul și Occidentul spun ca ar fi referendumuri false organizate de Rusia sub amenințarea armei, anunța rador.ro.…

Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca Marea Britanie va creste volumul cheltuielilor pentru fortele sale armate cu cel putin 52 de miliarde de lire sterline (34,75 miliarde de dolari) ca raspuns la agresiunii Rusiei, informeaza PA Media/dpa.

- Liderii mondiali reuniți la New York, la sediul ONU, au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce oficialii instalați de Moscova in zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat ca intenționeaza sa organizeze referendumuri privind aderarea la Rusia in zilele urmatoare, scrie Reuters.…

Ministrul rus al Apararii a anunțat incetinirea ritmului ofensivei in Ucraina. Este o decizie conștienta și se datoreaza dorinței de a minimiza pierderile civile, a declarat Serghei Șoigu.

- Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectrice de la Zaporojie, pe care Moscova le atribuie Kievului, anun'[ mediafax.…