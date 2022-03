Stiri pe aceeasi tema

- Care este strategia rușilor pentru descurajarea oamenilor din Ucraina, in cazul in care vor cuceri toate orașele mari? Ce planuri are președintele Vladimir Putin? Civilii ucraineni opun o rezistența puternica in fața soldaților ruși, pe langa rezistența apriga a militarilor din Ucraina. Care va fi evoluția…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru tara sa, sustinand ca daca Ucraina va fi infranta de Rusia aceasta din urma va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge ''pana la Zidul Berlinului'',…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…

- Comentatorul și analistul politic Cozmin Gușa a scris pe Facebook ca Vladimir Putin nu va incepe razboiul in Ucraina, spunanca Joe Biden trebuie sa fie liderul care va anunța ca el a oprit invadarea țarii din estul Europei. "PUTIN NU VA INVADA UCRAINA. DAR BIDEN TREBUIE SA SPUNA CA EL A OPRIT…

- Președinții Rusiei și ai Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, vor petrece „mult timp” discutand securitatea Europei și setul de cerințe pe care Moscova le-a adresat Occidentului, cand se vor intalni saptamana viitoare, a anunțat Kremlinul vineri, potrivit Reuters. Discuțiile vor fi monitorizate cu…

- Liderul Rusiei, Vladimir Putin, a facut joi echipa cu președintele Belarus Aleksandr Lukașenko într-un meci de hochei care s-a desfașurat la Sankt Petersburg dupa discuțiile bilaterale dintre cei doi și cu puțin timp înaintea convorbirii telefonice pe care Putin o va avea cu șeful Casei…

- Trei alesi americani indeamna la impunerea unor sanctiuni preventive impotriva Rusiei si la trimiterea de armament suplimentar Ucrainei, in vederea descurajarii lui Vladimir Putin sa ordone o invazie.