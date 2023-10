Temele elevilor sălăjeni din ciclul primar, subiect de dispută Nici nu a inceput bine școala ca deja au aparut pe grupurile de socializare discuțiile legate de volumul temelor pe care elevii zalauani și salajeni din clasele I – IV le primesc pentru acasa. Pe de o parte, dascalii dau astfel de teme pentru ca parinții sa vada ca ei se implica, iar pe de alta parte parinții se plang ca trebuie sa petreaca tot mai mult timp cu cei mici pentru a rezolva aceste teme. Desigur ca la mijloc se afla cei mici, care de multe ori nu ințeleg… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

