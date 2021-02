Tembleque, cea mai recenta colaborare dintre NOSFE, Alexandra Stan, Sak Noel și Los Tioz, se bucura de succes internațional și este deja difuzata in țari precum SUA, Canada, Germania, Austria, Elveția, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Australia și Noua Zeelanda. Cu toții am dansat in ritmurile dictate de Tembleque. Am auzit-o pe radio, am vazut-o pe multe canale de social media și am reascultat-o pe toate platformele digitale. Am reușit sa transmitem o parte din Tembleque deja in multe colțuri ale lumii. Iar acest lucru se datoreaza tuturor celor care ne-au ajutat in acest demers – de la…