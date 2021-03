Stiri pe aceeasi tema

- Rifca Stanescu, o femeie din judetul Vaslui, a ajuns pe prima pagina a ziarelor internationale, dupa ce a devenit cea mai tanara bunica din lume, la doar 23 de ani. Restaurantele NU respecta regulile impuse. Masura URGENTA anunțata de Raed Arafat Tanara a nascut pentru prima oara la 12 ani si,…

- Femei artist fotograf din mai multe tari europene si Arabia Saudita expun, de sambata, 6 martie, la Oradea, imagini surprinse doar cu reprezentantele genului feminin de pe toate meridianele lumii, a anuntat marti organizatorul noii expozitii, Stefan Toth, presedintele Asociatiei internationale "Euro…

- Raed Arafat considera ca viețile noastre vor cunoaște un inceput de normalizare anul acesta. Intrebat, joi seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News, ce ii spune intuiția in privința revenirii in Romania la o viața „cat de cat normala”, Raed Arafat a raspuns: „Daca mergem bine cu vaccinarea, cred…

- Un incendiu a izbucnit la Spitalul Matei Balș din București. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca avem o problema, daca acest lucru se intampla la cel mai bine finanțat institut din Romania.Incendiu la Matei Balș - Ce spune Raed Arafat“Din pacate trei persoane sunt decedate si a patra sub…

- Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au surprins primele imagini cu Claudia Naboiu in ipostaza de graviduța! Fiica lui Victor Pițurca nu și-a mai putut ascunde burtica in timp ce se ocupa de cumparaturile de zi cu zi.

- Raed Arafat: ”Persoanele care se vaccineaza in Romania nu vor fi diferențiate de cele care nu se vaccineaza”. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca in Romania nu se vor face diferențieri intre persoanele care se vaccineaza și cele care nu se vaccineaza. Intrebat daca…

- Dan Puric este, fara doar și poate, nu doar un geniu al actoriei, ci și unul dintre romanii care provoaca sentimente de tot felul in cei care il asculta. Contestat pentru ca este ortodox, Dan Puric iși duce mai departe confesiunea pe care o iubește și despre care vorbește neincetat, in fiecare dialog…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca noua tulpina de coronavirus va ajunge cu certitudine și in Romania. Din cauza ei, Marea Britanie a intrat deja in lockdown. Totuși, specialiștii spun ca nu e o tuplina mai agresiva, in schimb, ea se transmite cu 70% mai repede. Citește și: Doctorul Monica…