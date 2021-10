Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia SARS COV 2 ne-a distrus sau ne-a alterat viața intr-un mod fara precedent in ultima suta de ani. Valorile și prioritațile s-au schimbat, mergand pana la rasturnarea lor totala. Nimic nu mai este cum a fost și probabil nici nu va mai fi. Printr-o stranie coincidența pandemia aceasta a izbucnit…

- Pandemia de COVID-19 a dus la recesiune economica chiar și in cele mai dezvoltate state ale lumii. Astfel ca banca centrala a Statelor Unite (Fed) are mari temeri legate de inflație. O miscare...

- Cancerul mamar este un diagnostic crunt primt anual de aproape 10 mii de femei din Romania. Pandemia și accesul limitat la servicii medicale au acutizat o problema deja existenta in sistemul nostru sanitar.

- Stelian n-a fost electrician dintotdeauna. Pandemia l-a prins în postura de barman/ospatar. În mai 2020 și-a dat seama ca profesia lui va lua o pauza, la fel ca și veniturile sale. La cei 28 de ani, n-a stat pe gânduri. S-a ”resetat”. A urmat cursuri online de electrician,…

- Pandemia ne-a bagat in case pentru un an, iar in tot acest timp, fie am renunțat la unele dintre obiceiurile noastre, fie ne-am adaptat situației. Una dintre cele mai mari schimbari a venit in campul muncii, unde majoritatea posturilor s-au mutat in...

- Viva Credit, prima companie din Romania specializata in imprumuturi rapide, oferite 100- online, implineste 10 ani de la primul imprumut acordat. Cu aceasta ocazie, le multumeste tuturor clientilor pentru incredere si anunta ca organizeaza un concurs aniversar la radio si pe Facebook, deschis oricui…

- Raspandirea știrilor false in plina pandemie de COVID-19 este o problema reala in Romania, dupa cum a subliniat și președintele Klaus Iohannis. Iohannis a spus ca pandemia de COVID-19 nu s-a terminat, chiar daca momentan numarul de infectari este mai mic. El i-a indemnat pe romani sa se pregateasca…

- Varianta Delta a coronavirusului a devenit tulpina dominanta la nivel mondial si este insotita de o crestere a numarului deceselor in Statele Unite, iar victimele sunt aproape toate persoane nevaccinate, spun oficiali americani.