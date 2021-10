Tema concursului pentru Premiile UZPR – 2021: „ Pandemie și Patriotism” Pandemia SARS COV 2 ne-a distrus sau ne-a alterat viața intr-un mod fara precedent in ultima suta de ani. Valorile și prioritațile s-au schimbat, mergand pana la rasturnarea lor totala. Nimic nu mai este cum a fost și probabil nici nu va mai fi. Printr-o stranie coincidența pandemia aceasta a izbucnit la 100 de ani de la incetarea pandemiei de gripa spaniola, considerata cea mai tragica din istorie și care, conform informațiilor oficiale, a infectat aproximativ 500 de milioane de oameni in intreaga lume (o treime din populația planetei) și se estimeaza ca a provocat moartea a 50-100 de milioane… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

