Televizoarele, eliminate din Programul Rabla pentru Electrocasnice Televizoarele au fost eliminate din categoria echipamentelor eligibile din Programul Rabla pentru Electrocasnice 2022, iar perioada maxima pentru utilizarea voucherelor la comercianti a fost redusa de la 14 zile la sapte, potrivit Ghidului de finantare al programului – editia 2022, publicat marti in consultare publica pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP).Potrivit unui anunt al MMAP pe pagina de Facebook, o prioritate a editiei din 2022 este directionarea bugetului de 100 milioane lei catre inlocuirea aparatelor electrocasnice cu consum ridicat de energie. In acest sens,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

