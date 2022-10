Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana le cere statelor sa economiseasca energie, sa reduca costurile și sa evite penuria in sezonul de incalzire care vine, pentru a face fața reducerilor de aprovizionare cu gaz din Rusia. Instituțiile statului roman fac reduceri, in timp ce unii romani nu prea au ce scoate din priza.

- Gestionarea și eliminarea deșeurilor poate avea un impact major asupra mediului, așa ca Uniunea Europeana are ca obiectiv reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sanatații și imbunatațirea utilizarii resurselor. Insa, Romania se afla pe ultimul loc in UE la recuperarea deșeurilor, doar…

- Rușii se grabesc sa incerce sa obțina vize europene, in timp ce unele țari impun restricții de calatorie și cresc temerile ca Uniunea Europeana ar putea interzice accesul turiștilor ruși in blocul comunitar, ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina, noteaza publicația The Moscow Times.

- Egiptul și-a propus sa-și diminueze consumul de electricitate astfel incat sa creasca volumul de gaz natural disponibil pentru export catre Europa, pe lista masurilor adoptate joi de guvernul presedintelui Abdel Fattah el-Sisi aflandu-se restrangerea iluminatului stradal și al stadioanelor, precum și…

- Comisia Europeana a semnat un acord de achiziție cu compania farmaceutica spaniola HIPRA privind furnizarea de vaccinuri anti Covid-19, bazate pe proteine recombinate, dupa ce vor fi autorizate de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) și vor fi disponibile in UE, transmit agențiile de presa. Vaccinul…

- „MAE respinge ferm demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o rețea de socializare o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei și altor state vecine Ucrainei. MAE considera ca astfel de atitudini fac parte…

- Partidul condus de Catalin Drula „condamna discursul anti-UE și anti-NATO al premierului ungar susținut pe teritoriul Romaniei”, se arata intr-un comunicat transmis luni, 25 iulie. Sancțiunile impuse Rusiei nu au produs rezultate, iar UE are nevoie de o noua strategie pentru a pune capat razboiului…