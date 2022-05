Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mașini ale Ministerului Situațiilor de Urgența din Rusia au fost amplasate cu ecrane și boxe uriașe in cartiere din Mariupol. Multe dintre cladirile de locuințe din oraș, facute una cu pamantul, nu au electricitate și televiziune. Ca urmare, televiziunea le este livrata locuitorilor din Mariupol…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Occidentul ''ne-a declarat un razboi hibrid total si este greu de prezis cat va dura totul'', a afirmat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, avertizand ca, fara exceptie, ''consecintele vor fi resimtite de toata lumea''.Lavrov a facut aceste comentarii in timpul unei reuniuni la Moscova a Consiliului…

- Media din Ucraina transmit in ultimele zile ca Rusia pregatește o parada de 9 mai in orașul ucrainean Mariupol, una cel puțin „ciudata” potrivit analiștilor. Rusia anunța insa ca nu vor avea loc manifestații la Mariupol pe 9 mai, cand se celeberaza Ziua Victoriei, noteaza BBC. Forțele ruse pretind ca…

- Comandamentul Federatiei Ruse nu le spune soldatilor sai despre pregatirea unor frigidere mobile suplimentare pentru cadavre si nu spune adevarul despre pierderile suferite in Ucraina, a afirmat Zelenski, relateaza agentia de presa Liga.net.„Fiecare soldat rus poate inca sa-si salveze viata. Este mai…

- Uzina siderurgica Azovstal a devenit, in ultimele zile, unul dintre puținele obiective din Mariupol care nu au fost capturate de forțele ruse. Aici se afla trupele ucrainene, iar alaturi de ele se adapostesc și numeroși civili, dupa cum a declarat duminica, 17 aprilie, seful politiei din Mariupol, Mihailo…

- Preșesintele Volodimir Zelenski a anunțat ca rachetele rusești au lovit și distrus complet aeroportul regional Vinița, duminica. O persoana a murit. Vinița este un oraș din partea central-vestica a Ucrainei și este situat la aproximativ 250 de kilometri distanța de Kiev, scrie SkyNews. Serviciul de…

- „Sunt morți și raniți, dar nu pot fi luați de pe strazi, din case și din apartamente din cauza bombardamentelor”, declarat miercuri, 2 martie, primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, informeaza publicația Ukrainska Pravda.Potrivit lui primarului Boicenko, „multe cladiri de locuințe sunt distruse complet”,…