Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara. Tenismenul a reușit sa obtina o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat. Novak Djokovic va ramane pana luni la…

- Novak Djokovic a fost intampinat de Politie imediat cum a ajuns in Australia, pentru turneul de grand slam Australian Open 2022. Sarbul, nevaccinat anti-COVID-19, a intrat in colimatorul agentilor guvernamentali. Sarbul a fost blocat de autoritati la vama. Djokovic ar fi justificat in scutirea sa ca…

- Robert Parge este singurul atlet roman care in acest an a realizat un record national in probele de alergari. Sportivul nascut la Zalau a reusit sa depaseasca performanta cea mai buna, pe 400 de metri, veche de 15 ani, cu o sutime de secunda

- #dacaejoieAdela! Telespectatorii au urmarit aseara in numar foarte mare deznodamantul celui de-al doilea sezon al serialului Adela – Adevar si eliberare, un final de sezon dramatic, cu totul neasteptat, care s-a impus ca lider de audienta, la nivelul tuturor categoriilor de public. Mai mult, serialul…

- Sportivul roman a castigat medalia de aur in proba de 200 m liber, sambata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Kazan (Rusia), cu timpul de 1 min 42 sec 12/100.

- Înotatorul român Vlad Stancu a reușit sa stabileasca un nou record national în proba de 800 metri liber, la 16, 17 si 18 ani, la Campionatele Europene de natatie în bazin scurt de la Kazan.Sportivul român, în vârsta de 16 ani, a terminat cursa din serii…

- Ziua a doua a Campionatului European de inot in bazin scurt (25 m) de la Kazan (Rusia; 2-7 noiembrie 2021) l-a adus din nou in competiție pe tanarul inotator roman Vlad Stancu. Dupa ce marți, 2 noiembrie, a realizat un nou record național la 16, 17 și 18 ani in proba de 400 m liber, miercuri, 3 noiembrie,…

- Înotatorul român Vlad Stancu a reușit sa stabileasca un nou record national în proba de 1500 metri, la 16, 17 si 18 ani, la Campionatele Europene de natatie în bazin scurt de la Kazan.Dupa ce marti, a realizat un nou record national la 16, 17 si 18 ani în proba de 400…