Televiziunea ucraineană difuzează instrucțiuni despre cum se prepară cocktailuri Molotov In timp ce liderii ucraineni ii indeamna pe rezidenți sa stea acasa și sa reziste invaziei Rusiei, un canal de televiziune a difuzat vineri instrucțiuni despre cum sa faca cocktailurile Molotov, informeaza CNN. Imaginile difuzate pe postul TV ucrainean aratat o persoana care prepara explozivul improvizat, turnand lichid colorat intr-o sticla și care explica cum sa fie astupata sticla cu un fitil de panza. Ministerul ucrainean al Apararii a scris, vineri, pe Twitter ca cetațenii ar trebui sa „faca cocktailuri Molotov și sa doboare ocupantul”, in timp ce forțele ruse se apropiau de capitala Kiev.Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

