Televiziunea de stat rusa a difuzat un clip bizar care ironizeaza posibilitatea ca Marea Britanie sa trimita tancuri de lupta principale Challenger 2 in Ucraina, relateaza Sky News . Clipul, care a fost distribuit de jurnalistul BBC Francis Scarr, arata barbați care stau fara pantaloni in ceea ce pare a fi un metrou londonez. Un prezentator rus spune apoi: „Nu se știe inca exact cate tancuri ar putea trimite englezii in Ucraina, dar un astfel de gest „generos” ar putea lasa Marea Britanie literalmente cu pantalonii in vine. They’re back from their New Year holidays and are just as mad as before…