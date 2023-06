Stiri pe aceeasi tema

- Rusia dorește sa inceapa recrutarea criminalilor sau a criminalilor suspecți pentru a face parte din armata, potrivit Reuters. Camera inferioara a parlamentului Rusiei susține o legislație care va permite Ministerului Apararii sa semneze contracte cu infractorii, suspectați sau condamnați, pentru a…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a multumit trupelor sale pentru castigurile teritoriale pe care le revendica in apropierea orasului devastat Bahmut din estul tarii, ironizand reactia „isterica” a Moscovei care sustine ca a respins atacuri de amploare, noteaza AFP. „Vedem cat de isteric reactioneaza…

- Trei dintre dronele lansate marti asupra Moscovei au fost doborate deasupra suburbiei Rubliovka, o zona exclusivista a capitalei ruse, unde presedintele Vladimir Putin are o resedinta oficiala, a declarat un deputat rus, citat de Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat anterior ca apararea antiaeriana…

- Ucraina a declarat ca a respins joi o zi de atacuri rusesti in si in jurul orasului ruinat Bahmut si a facut castiguri de un kilometru in unele locuri, castigand timp pentru „anumite actiuni planificate", relateaza Reuters. Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care conduce atacul rusesc…

- Seful grupului paramilitar Wagner i-a acuzat marti pe militari din armata regulata a Rusiei ca au fugit de pe pozitiile lor din Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, si a acuzat statul rus ca este incapabil sa apere Rusia, informeaza AFP."Astazi (marti), una dintre unitatile Ministerului…

- Un oficial ucrainean de rang inalt pune la indoiala declaratiile lui Evgheni Prigojin, liderul companiei de luptatori Wagner, privind retragerea trupelor sale, și susține ca in realitate Rusia aduce la Bahmut mai mulți mercenari pentru a captura orașul pana de Ziua Victoriei, relateaza Reuters si CNN,…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii de mercenari Wagner, a acuzat intr-un mesaj plin de injuraturi ca ministrul Apararii și șeful Statului Major din Rusia i-au lasat oamenii fara muniție. Intr-un clip video, acesta a aratat cadavrele a zeci de luptatori care ar fi fost uciși in timpul luptelor din Bahmut,…

- Evgheni Prigojin, șeful PMC Wagner, și-a construit in mod sistematic viitoarea cariera politica dintr-o serie de declarații. Adesea, acestea contrazic agenda Kremlinului. El intenționeaza sa participe la lupta pentru putere in Rusia in perioada de tranziție – dupa Putin. El este interesat in principal…