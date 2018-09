Primul episod, care a fost difuzat duminica de postul Russia-1, l-a prezentat pe lider culegand fructe de padure in Siberia si intalnindu-se cu mineri si elevi. Presedintele domina deja buletinele de stiri ale postului de televiziune, insa „Moscova. Kremlin. Putin" ofera un nou format in care sunt prezentate activitatile lui, potrivit AFP. In urma reformei pensiilor, care a dus la proteste masive, popularitatea lui Vladimir Putin a scaz (...)