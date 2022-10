Televiziunea de stat iraniană a fost atacată de hackeri care susţin manifestaţiile împotriva regimului islamic Un grup de sustinatori ai manifestatiilor impotriva regimului islamic din Iran a piratat televiziunea de stat, difuzand sambata seara o imagine in care liderul religios suprem, ayatollahul Ali Khamenei, apare in flacari, cu capul in catarea unei lunete de arma, transmite AFP. In acelasi timp, pe ecran a fost afisat un mesaj scris: “Sangele tinerilor nostri ti se scurge de pe degete”. Intreruperea programului de stiri a durat cateva secunde. Atacul a fost revendicat de un grup autointitulat Edalat-e Ali (Dreptatea lui Ali), care sustine miscarea de protest declansata in Iran de moartea unei tinere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

