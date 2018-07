Stiri pe aceeasi tema

- Posturile de televiziune LOOK TV si LOOK PLUS vor difuza partidele din UEFA CHAMPIONS LEAGUE si din UEFA EUROPA LEAGUE pentru urmatoarele trei sezoane, transmite News.ro . “Televiziunile LOOK TV si LOOK PLUS vor difuza partidele disputate in cadrul UEFA Champions League si in cadrul UEFA Europe League.…

- Liga 2 și Cupa Romaniei se vor vedea la Digisport, Telekom Sport și Look TV in perioada 2018-2021. Federația Romana de Fotbal anunța incheierea licitațiilor demarate la 15 iunie 2017 privind atribuirea dreptului de transmisie a meciurilor de fotbal disputate in Cupa Romaniei și in Liga 2 Casa Pariurilor,…

- Gino Iorgulescu si cei din echipa LPF au inceput de ceva timp discutii cu ISB si ar urma ca in saptamanile urmatoare sa anunte prelungirea contractului pe inca cinci sezoane, pana in 2024, pentru aceleasi sume ca pana acum, adica 33,4 milioane de euro pe an, scrie GSP. ISB a licențiat drepturile…

- Trei posturi din Romania au castigat dreptul de a televiza meciurile din Liga Campionilor si Liga Europa in urmatorii trei ani. Acestea sunt Telekom Sport, Digi Sport si LOOK TV, informeaza Pagina de Media.Postul ProTV a pierdut dreptul de a mai difuza meciuri din Liga Europa, dupa 9 ani de…

- Champions League și Europa League se vor vedea, in urmatorii trei ani, pe trei posturi TV din Romania.Digi Sport, Telekom Sport si Look (Look TV și Look Plus) vor transmite meciurile din Champions League și Europa League in perioada 2018 - 2021, anunta Pagina de Media.In premiera in noua ani, Pro TV…

- Digi Sport, Telekom Sport si Look (Look TV și Look Plus) vor transmite meciurile din Champions League și Europa League in perioada 2018 - 2021, anunta Pagina de Media. In premiera in noua ani, Pro TV nu va mai avea meciuri din Europa League. Deținatorii drepturilor pentru competițiile europene…

- Posturile TV care transmit Liga Campionilor și Liga Europa din 2018 vor fi Telekom, pe stațiile Telekom Sport, Digi Sport (Digi Sport 1, Digi Sport 2, Digi Sport 3, Digi Sport 4) și Look (Look TV, Look Plus), informeaza paginademedia.ro. In premiera in noua ani, Pro TV nu va mai avea meciuri din Europa…

- Partidele din UEFA Champions League și Europa League se vor vedea pe trei posturi TV in Romania. Potrivit Pagina de Media, TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV au achiziționat drepturile pentru cele mai importante competiții intercluburi.