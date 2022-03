Stiri pe aceeasi tema

- Romania aloca cei mai putini bani pe cap de elev care studiaza in invatamantul profesional si tehnologic (IPT), de peste zece ori mai putin decat media europeana, in conditiile in care 56% dintre elevii din invatamantul secundar superior sunt inscrisi la licee tehnologice sau scoli profesionale, potrivit…

- Romanii pot verifica online vechimea in munca și daca angajatorul le-a platit contribuția la pensii. Cum se obține acces la date Romanii pot afla acum rapid vechimea in munca acumulata. Orice salariat din Romania isi poate crea un cont de utilizator pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP)…

- Ofițerii Direcției investigații complexe a Inspectoratului Național de Investigație, in comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cerceteaza faptele ilegale a doi barbați care asigurau schimbul valutar, fara eliberarea bonurilor fiscale,…

- Valer Blidar: Nu sunt inregimentat politic. Nu am fost niciodata„Nu sunt inregimentat politic. Nu am fost niciodata. (...) Nu m-ați vazut cu niciun politician. Eu am construit o afacere care sa funcționeze pe baza de competitivitate, și nu pe relații si șpaga. Și acest tip de om de afaceri nu-i pe placul…

- Gabriela Ruse a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Sydney, dotat cu premii totale de 703.580 de dolari americani, dupa ce a dispus de frantuzoaica Fiona Ferro cu 7-6 (5), 6-3, luni, in ultima runda a calificarilor. Ruse (24 ani, 82 WTA) a obtinut victoria dupa…

- Avocatul Poporului a adresat Primariei Constanta, la data de 21.12.2021, o solicitare de organizare a unei dezbateri publice pe tema Regulamentului de acces in Zona Peninsulara Informatia a fost facut publica de avocatul Mirela Doicescu, cea care a reusit sa suspende HCL 294 31.08.2021 prin intermediul…

- • Trebuie eliminata diferența de remunerare (de 14,1%) dintre barbații și femeile din Uniune;• Sunt necesare legi și masuri specifice pentru a combate violența de gen și a proteja victimele;• In ritmul de fața, Uniunea Europeana mai are nevoie de cel puțin 60 de ani pentru a ajunge la o egalitate de…

- GUVERNUL VREA IMPOZITE MAI MARI PENTRU CASE ȘI MAȘINIMajorarea cu 50% a cotelor pentru calculul impozitului pentru cladiri/terenuriMajorarea cu 50% a nivelurilor maxime pentru calculul impozitului pe mașini= creșteri mari pentru mașinile cu motoare mai puternice de 2.000 mcTVA de 5% pentru livrarea…