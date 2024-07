Stiri pe aceeasi tema

- O stea care se afla de ani de zile in vizorul astronomilor ar putea sa fie prima planeta oceanica detectata in afara sistemului solar, datorita Telescopului Spatial James Webb, potrivit unui studiu publicat in Astrophysical Journal Letters, conform news.ro.

- „Wendy’s anunța semnarea a doua noi acorduri de dezvoltare cu francizați din Republica Irlanda și Romania, susținand astfel obiectivele de expansiune ale marcii pentru a dezvolta sute de restaurante in toata Europa in urmatorul deceniu”, a anunțat compania din SUA intr-un comunicat de presa. Primele…

Accident spectaculos in Maramureș pe DN18. Un barbat in coma alcoolica a ajuns cu mașina in albia raului Sasar

- Ajunși luni seara la Wurzburg, orașul bavarez pe care l-au ales drept casa pe durata Campionatului European, „tricolorii” au efectuat astazi primul antrenament. Aproximativ 5.000 de oameni s-au adunat in tribunele AKON Arena pentru a-i vedea la treaba pe cei care in scurta vreme vor reprezenta Romania…

- Volodimir Zelenski a semnalat, in discursul video de luni seara, ca ofensiva rusa din nord-estul tarii s-ar putea extinde la inca doua regiuni, el declarand ca se inregistreaza activitati ostile comise de grupuri de sabotaj, precum si bombardamente impotriva regiunilor Sumi si Cernihiv, in timp ce in…

- Israelul a efectuat o serie de lovituri in interiorul Iranului, fiind vizate nu mai puțin de 7 orașe. Acest atac poate arunca in aer Orientul Mijlociu, pentru ca Iranul promisese represalii dure daca va avea loc un atac al Israelului. Atacul Israelului vine ca o razbunare pentru atacurile Iranului din…

- Brasovul apare intr-o analiza publicata de Agerpres care vizeaza orasele si cartierele in care romanii gasesc usor locuri de parcare. Cartierul Stupini a obtinut cel mai mare scor la accesibilitatea parcarilor – cu 77 de puncte si este urmat in top de cartierele Nicolae Grigorescu din Oradea si Gai…

- Echipa Romaniei de Fed Cup „Billie Jean King” a pornit cu șansa a doua in intalnirea cu echipa Ucrainei. Conform calculelor, cele doua ucrainence Elina Svitolina (18 WTA) și Lesia Tsurenko (43, mai bine clasate in clasamentul WTA și cu rezultate bune in a