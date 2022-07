Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea angajaților romani (85%) vor sa-și schimbe locul de munca. Jumatate dintre ei s-ar mai gandi in privința demisiei daca ar primi o marire de salariu, arata un nou studiu. Angajații au capatat curaj ca sa faca schimbari in cariera, odata cu revenirea pieței muncii de dupa pandemie, arata datele…

- Pe fondul migrației personalului specializat (medici, asistenți, infirmieri) catre strainatate, situația asistenței medicale din Romania a intrat intr-o zona de risc sanitar. Romania are nevoie urgenta de peste 50.000 de asistenți medicali pentru a face fața provocarilor sanitare din urmatorii ani generate…

- Introducerea pachetelor succesive de sanctiuni economice la adresa Rusiei determina unele companii sau oameni de afaceri rusi sa identifice modalitati de evitare a embargoului, in vederea continuarii activitatilor sau chiar a supravietuirii business-ului.

- De mai bine de 7 ani, mașinile cu incarcare la priza, fie electrice, fie hibride plug-in, au crescut masiv in popularitate. Conform unui raport intocmit de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), numarul acestora va ajunge la 20 de milioane la nivel mondial chiar in urmatoarele saptamani. Asta este o creștere…

- Campania „IMPREUNA PENTRU SARBATORI IN SIGURANTA", coordonata la nivel județean de Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii,are ca scop informarea cetatenilor in ceea ce priveste conduita preventiva si se deruleaza in perioada 11 – 28 aprilie 2022. Suntem in perioada sarbatorilor, a pregatirilor…

- Cand Vladimir Putin a lansat invazia in Ucraina, obiectivele sale erau clare. El a vrut sa-și ingenuncheze vecinul, sa-și afirme autoritatea in Europa de Est și sa faca Occidentul sa se gandeasca de doua ori la extinderea militara și politica catre granițele Rusiei, scrie CNN intr-o analiza.…

- „Daca poza este din vama, pare sa nu aiba nicio grija, nu este ingrijorata, poziție relaxata, știe ca lucrurile sunt pregatite, probabil. Poziția ne arata relaxare sau resemnare.Brațele inchise – inchidere, nesinceritate, nesiguranța. Faptul ca ea este foarte volubila, se uita de la stanga la dreapta,…