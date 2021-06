Telescopul Hubble s-a defectat. Anunțul NASA NASA incearca sa repare telescopul spațial Hubble, probabil cel mai cunoscut instrument de observare a spațiului cosmic, care s-a defectat din cauza unei probleme aparute la un computer de la bordul acestuia, datand din anii 1980. Telescopul spațial Hubble, care in 2020 a marcat 30 de ani de orbita, a fost oprit duminica, dupa apariția unor probleme la unul dintre computerele telescopului, datand din anii 1980, potrivit Space.com . Echipa de operațiuni a telescopului suspecteaza ca problema ar putea fi cauzata de un modul de memorie degradat, potrivit unui comunicat al NASA. Echipa incearca sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

