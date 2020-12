Telescopul Hubble a fotografiat o galaxie unică NGC 1792 este in același timp o galaxie spiralata, și o galaxie cu explozie creatoare de stele. Oamenii de știința, cu ajutorul telescopului Hubble, au reușit sa fotografieze galaxia in care se nasc multe stele noi. Fotografia a aparut pe site-ul oficial dedicat activitații telescopului, transmite korrespondent.net. Se remarca faptul ca NGC 1792 este situat in constelația Porumbelului. Lu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

