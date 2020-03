TELEŞCOALA, orarul cursurilor pentru prima săptămână Luni, 16 martie, de la ora 9:00, clopotelul va suna la TVR 2 și TVR 3, in emisiunea “Telescoala”. Iata care este orarul primei saptamani si ce lectii vor putea invata elevii. In contextul in care institutiile de invatamant din Romania au fost inchise in urma crizei declansate de epidemia de COVID-19, in acord cu misiunea sa publica, TVR ofera elevilor aflati in pragul sustinerii examenelor posibilitatea de a pastra contactul cu materiile de invatamant prin intermediul emisiunii “Telescoala”, difuzata de luni pana vineri, pe TVR 2 și TVR... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care se pregatesc pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat pot urmari de astazi cursurile de Telescoala organizate de TVR in contextul inchiderii scolilor din cauza noului coronavirus. In saptamana 16 – 22 martie, scolile din Romania raman inchise, asa cum au decis autoritatile. Pentru elevii…

- Dupa aproape patru decenii, emisiunea „Telescoala” se intoarce la TVR 2 intr-o forma moderna! In contextul in care institutiile de invatamant din Romania au fost inchise in urma crizei declansate de coronavirus, Televiziunea Romana ofera elevilor aflati in pragul sustinerii examenelor…

- Cursurile vor putea fi urmarite la TVR 2, pe canalul de Youtube al TVR și pe site-ul www.tvr.ro In acord cu misiunea sa publica, TVR se implica in pregatirea elevilor pentru Capacitate si Bacalaureat si va difuza programe educative pentru elevi. Cursurile vor putea fi urmarite atat la TVR 2, cat si…

- Mii de profesori, educatori si invatatori din intreaga tara continua sa vina la scoala, desi cursurile au fost suspendate. Un sindicat al angajatilor publica un comunicat de presa prin care exprima ingrijorarea despre situatia din acest moment:"FSLI: Cerem masuri urgente și ferme - Ministerul Educației…

- Asociația Elevilor din Constanța solicita inceperea demersurilor in vederea suspendarii cursurilor tuturor unitaților de invațamant in contextul creșterii alarmante a cazurilor de infectare cu COVID 19. Aceeași solicitare a fost facuta și de Consiliul Elevilor. ”Reprezentanții elevilor susțin necesitatea…

- Primarul Orașului Voluntari solicita de urgența pe fondul inmulțirii infecțiilor cu coronavirus in Romania suspendarea cursurilor in unitatile de invatamant in tot județul Ilfov:Vezi și: Romanii izolați din cauza coronavirusului și-au pierdut rabdarea: 'Mananc mai mult, fumez dublu, renunț…

- "Au fost confirmate alte doua cazuri de persoane care sunt infectate cu noul coronavirus (COVID-19), numarul cazurilor ajungand astfel la 11. Un caz priveste o tanara de 15 ani din Timisoara, care studiaza in aceeasi unitate de invatamant cu ceilalti doi tineri de 16 ani din Timisoara, dar intr-o alta…