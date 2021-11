Stiri pe aceeasi tema

- In urma sesizarii, o echipa operativa s-a deplasat la fața locului, ocazie cu care s-a constatat faptul ca persoane necunoscute au patruns in pupitrul de comanda al telescaunului T3, aflat in Varful Straja, de unde au sustras mai multe bunuri. In urma investigațiilor efectuate a rezultat faptul…

- Un atacator palestinian cu o arma de foc a ucis o persoana și a ranit alte trei în Orașul Vechi din Ierusalim duminica, înainte de a fi împușcat mortal de poliția israeliana, a declarat un purtator de cuvânt al poliției, citat de Reuters.Incidentul, al doilea atac în…

- Drogurile erau depozitate la sediul unitatii speciale Hawks din orasul Port Shepstone, in provincia estica KwaZulu-Natal. Incidentul s-a petrecut la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit unui anunț facut, astazi, de politia sud-africana.Din primele informații, hotii au intrat in cladire printr-o fereastra,…

- Incidentul a avut loc sambata, 6 noiembrie, in jurul orei 8:00, intr-un apartament din municipiul Roman, cand polițiștii au fost sesizați despre o posibila violența in familie, potrivit publicației locale Știri Neamț.Surse judiciare au explicat pentru Mediafax ca, dupa un conflict spontan, un barbat…

- Saptamna trecuta a aparut pe surse ca Tesla Motors a primit o comanda uriașa de 100.000 de mașini de la compania de rent-a-car Hertz, comanda în valoare de peste 4 miliarde dolari. Câteva ore mai târziu capitalizarea Tesla trece în premiera de 1.000 miliarde dolari. Elon Musk…

- Momentul in care un șofer de autocar a rupt barierele lasate la o trecere la nivel cu calea ferata, in judetul Prahova a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost postate, marți, pe Facebook de CFR Infrastructura. Incidentul a avut loc, marți, in jurul pranzului la trecerea la…

- Presa britanica relateaza despre un posibil atac cu acid dupa ce mai multe persoane au folosit lapte pentu a-și calma arsurile de pe corp inainte de a fi transportate la spital.Imaginile publicate de DalyMail prezinta mai multe cutii de lapte pe jumatate goale și sticle de apa aruncate pe trotuar, in…