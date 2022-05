Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Companiei „Teleradio-Moldova”, Vlad Turcanu, a venit cu o reactie pe pagina sa de Facebook, dupa ce in spațiul public au aparut nemulțumiri privind voturile juriului din Moldova la Eurovizion in privința Romaniei.

- Publicul și juriul din Romania au acordat cate 12 puncte reprezentanților Republicii Moldova.La final insa, voturile juriului au fost anulate. Probleme cu jurizarea au aparut si in Republica Moldova. Rezultatul votului nu a fost anulat de catre oficialii EBU, dar la Teleradio-Moldova a fost declansata…

- Nu voi vorbi despre prezența Romaniei la Eurovision, decat in cercul meu de prieteni. Am motivele mele, in primul rand pentru ca sunt implicați colegii mei și știu bine, mai bine decat mulți, cat efort și cat consum nervos implica, din partea echipei TVR, cele 3 minute ale prezenței mioritice pe cea…

- Scandalul jurizarii pentru Eurovision 2022 atinge și Republica Moldova, unde conducerea companiei publice de radio și televiziune, Teleradio-Moldova, a decis sa deschida o ancheta, dupa ce a constatat o discrepanța stranie intre voturile publicului și voturile juriului in privința Romaniei, potrivit…

- Zdob si Zdub, reprezentanta Republicii Moldova la Eurovision 2022, a transmis un mesaj de mulțumire fanilor și a felicitat echipa Romaniei și Ucrainei. De asemenea, ei au transmis internauților nemulțumiți de punctajul obținut ca voturile unor jurii nationale au fost anulate de Uniunea Europeana de…

- Formatia Zdob si Zdub, reprezentanta Republicii Moldova la Eurovision 2022, care s-a clasat pe locul 7 dupa finala de sambata noapte, mulțumește Romaniei și le transmite fanilor nemulțumiți de punctajul obținut ca voturile unor jurii nationale au fost anulate de Uniunea Europeana de Radio și Televiziune…

- TVR acuza organizatorul concursului Eurovision, Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU), ca a modificat rezultatul votului dat de juriul romanesc fara a explica motivele. TVR arata intr-un comunicat ca juriul romanesc acordase punctajul maxim (12 puncte) melodiei ce a reprezentat Republica Moldova,…

- TVR acuza Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU), organizatorul Eurovision, ca a modificat rezultatul votului dat de juriul romanesc fara sa explice motivele, la scurt timp dupa ce a ieșit la iveala ca votul din Romania și alte cinci țari nu a fost luat in calcul pentru notele finale. Juriul roman…