Teleorman: Perchezitii pentru destructurarea unei grupari specializate in domeniul comertului intracomunitar cu autoturisme second-hand Teleorman: Perchezitii pentru destructurarea unei grupari specializate in domeniul comertului intracomunitar cu autoturisme second-hand in Eveniment / on 25/02/2020 at 08:06 / Poliția Romana efectueaza, in aceasta dimineata, 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, printre care si Teleorman, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand, prejudiciul cauzat fiind de peste 35.000.000 de lei. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R.,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

