- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, decizia fiind valabila incepand cu data de 1 august. "In urma sedintei Comitetul Judetean…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Satu Mare a adoptat o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, respectiv in pietele si in targurile din judet, a informat Institutia Prefectului, printr-un comunicat de presa.

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi au decis, joi dupa-amiaza, ca in perioada 1 - 14 august sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, de pe intreg teritoriul judetului. Potrivit prefectului Marian…

- De la 1 august brașovenii trebuie sa poarte maști de protecție in spațiile aglomerate deschise din județ. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis sa fie luata aceasta masura impotriva raspandirii COVID-19. Astfel, de la inceputul lunii august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața,…

- Judetul Dambovita se numara printre primele judete din tara, cu un risc epidemiologie ridicat privind infectarile cu noul Coronavirus, si asta, potrivit specialistilor care monitorizeaza evolutia COVID-19, pentru ca NU SUNT RESPECTATE masurile legale in vigoare privind stoparea raspandirii COVID-19.Drept…

- Numarul județelor in care este obligatorie masca și in spațiile deschise aglomerate a ajuns la cinci. Dupa masurile anunțate de Argeș, Dambovița și Brașov, Valcea și Teleorman au impus masuri...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, masurile impotriva raspandirii COVID-19. Purtarea maștii in spațiile deschise aglomerate devine obligatorie și la Brașov. Astfel, de la 1 august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața, balciuri, evenimente in aer liber sau in orice alt…

- Purtarea mastii este obligatorie, de joi, in spatiile publice deschise in care sunt organizate piete, targuri si oboare in Dambovita, masura fiind luata pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in judet, au informat, miercuri, reprezentantii Prefecturii. "In urma exprimarii…