Teleorman: Fata dispărută în râul Vedea a fost găsită moartă, după trei zile de căutări Fata de 13 ani care a disparut in apele raului Vedea, in apropiere de comuna teleormaneana Smardioasa, a fost gasita sambata decedata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman.



Fata a fost data disparuta joi, iar de atunci a fost cautata de pompieri si scafandri.



''Trupul neinsufletit al fetitei a fost gasit la o distanta de peste un kilometru fata de locul producerii evenimentului. Cazul a fost preluat de politie pentru cercetari'', precizeaza reprezentantii ISU Teleorman.



Disparitia fetei a fost anuntata joi, la numarul…

Sursa articol: agerpres.ro

