Teleorman: Doi copii accidentaţi la o cursă ilegală de maşini, la Siliştea Gumeşti Doi copii, cu varste de 9 si 12 ani, au fost accidentati, duminica, la Silistea Gumesti, la o cursa ilegala de masini, cel care a produs incidentul fiind un tanar de 17 ani care a scapat masina de sub control, informeaza IPJ Teleorman.

