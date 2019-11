Stiri pe aceeasi tema

- O scena macabra s-a petrecut, luni dimineața, la biroul senatorial al lui Carmen Dan, din Roșiorii de Vede, din județul Teleorman. Persoane necunoscute au asezat un coșciug, o cruce și lumanari la intrarea in biroul senatorial al fostului ministru de Interne.

- Forțele de dreapta din județul Teleorman s-au pus la masa negocierilor și au batut palma pentru susținerea candidatului PNL la alegerile prezindețiale, Klaus Werner Iohannis. Liderul PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu a anunțat ca a ajuns la un acord de susținere a actualului președinte de catre…

- Persoana care a furnizat informatii legate de locul in care se afla Abu Bakr al-Baghdadi urmeaza sa primeasca o parte sau intreaga recompensa: 25 de milioane de dolari. Suma a fost promisa celor care ofereau informatii cruciale despre liderul Statul Islamic.

- Duminica dupa-amiaza, in condiții de trafic intens pe DN1, așa cum se intampla la fiecare sfarșit de saptamana, pe raza localitații Comarnic, chiar in fața sediului Poliției, a avut loc un grav accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme, cu cinci ocupanți. O persoana a ramas incarcerata,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri la finalul consultarii cu presedintele Klaus Iohannis ca in cazul in care exista un acord politic pentru lansarea alegerilor anticipate, formatiunea sa este de acord. Daca nu se va ajunge la un acord, Orban afirma ca PNL este gata sa-si asume guvernarea…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, a adus o cruce din lemn la sediul Ministerului de Interne, ironizand in asa mod decizia ministrului Andrei Nastase de a instala un crucifix in incinta MAI.

- Weekend cu “10 pentru siguranța”, la Alexandria și Roșiori in Eveniment / on 09/09/2019 at 12:31 / Campania de informare și prevenire a fenomenului infracțional in unitațile de invațamant și zonele adiacente, “10 pentru siguranța”, a debutat sambata, 7 septembrie, cand materiale…