- Eveniment Circulație rutiera oprita intre Vitanești și Vaceni din cauza unui incendiu de vegetație uscata iulie 17, 2022 18:00 Inspectoratul pentru Situații de Urgența Teleorman informeaza ca intre localitațile Vitanești și Vaceni s-a produs un incendiu de vegetație uscata, care se manifesta in apropierea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pentru efectuarea unor lucrari, traficul va fi restricționat pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, astfel: – Km... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2E85 Bucuresti Urziceni, loc. Movilita din judetul Ialomita a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme.Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite interventia echipajelor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 56, in zona localitatii Basarabi, judetul Dolj, conducatorul unei autoutilitare in care se aflau 6 persoane a pierdut controlul directiei de mers si a intrat in coliziune cu un autocamion stationat.Potrivit Infotrafic,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe autostrada A1 Deva – Sibiu, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, rosturile de dilatație din zona viaductului Sacel, km 265 (loc Sacel, jud Sibiu), sensul spre Sibiu, inainte de intrarea in tunel cu aproximativ…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in zilele de 20 și 21 aprilie a.c., circulația rutiera este restricționata din cauza unor masuratori pe DN1C, pe podul de peste raul Someș, la ieșire din municipiul Dej catre municipiul Baia Mare, circulandu-se alternativ,…

- „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 18 + 200 de metri, in zona localitatii Balotesti, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 5 autovehicule, pe sensul de mers catre Ploiesti", se arata intr-un comunicat…

