Teleorman: Bărbat reţinut de poliţişti după ce a fost prins de două ori conducând băut şi fără permis Tanarul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicand o valoare de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate doua probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca barbatul fusese depistat in aceleasi circumstante, in dimineata aceleiasi zile, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din municipiu, desi nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

