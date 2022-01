Teleorman: 30 de zile de arest preventiv pentru o bătaie în parc, la Roșiorii de Vede O tanara de 18 ani care a fost filmata lovind, impreuna cu o alta fata, o adolescenta de 15 ani intr-un parc din Rosiorii de Vede a fost arestata preventiv pentru 30 de zile – informeaza IPJ Teleorman. Incidentul a fost facut public pe o retea de socializare, iar astfel Politia s-a autosesizat. “In urma administrarii probelor existente la dosar, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Rosiorii de Vede tanara de 18 ani a fost prezentata instantei de judecata care a dispus emiterea mandatului de arestare pe o perioada de 30 de zile. Agresoarea a fost depusa in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

