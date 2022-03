„Telenovela” trotuarului de la Catedrală se apropie de final Trotuarul-șah, cum a fost numita amenajarea din zona Catedralei Mitropolitane, inca mai da bataie de cap administrației timișorene. „Din categoria gunoiul care l-am gasit sub preș, vorbesc de trotuarul din fața Catedralei. La inceputul anului 2020, primaria a demarat lucrari de punere a unui trotuar șotron in zona centrala a Timișoarei, la Catedrala și așa […] Articolul „Telenovela” trotuarului de la Catedrala se apropie de final a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

