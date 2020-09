Stiri pe aceeasi tema

- Anca-Alina Baciu, in varsta de 24 de ani, a caștigat alegerile pentru funcția de primar al comunei Corbi, județul Argeș, informeaza Agerpres.Candidata din partea PMP, aceasta a obținut peste 42% din voturi, conform rezultatelor parțiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).Ea…

- Mai mulți locuitori din Deveselu s-au dus, dupa inchiderea urnelor, la mormantul lui Ion Aliman, primarul PSD care a primit cele mai multe voturi la alegerile locale de duminica. Acesta a murit in urma cu zece zile de Covid-19, potrivit HotNews. Zeci de localnici s-au dus la cimitir și au aprins lumanari…

- PNL Sector 5 anunta ca, prin presedintele organizatiei, Cristian Bacanu, a depus la DNA plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, pentru modul fraudulos in care a realizat la final de mandat 198 de contracte de achizitie directa, in valoare de un milion de euro (5 milioane…

- Venetia, 12 sep /Agerpres/ - Coproductia cu participare romaneasca "Quo Vadis, Aida?", regizata de Jasmila Zbanic, a castigat trei premii in cadrul sectiunilor paralele ale Festivalului International de Film de la Venetia (2-12 septembrie), ajuns in acest an la cea de-a 77-a editie, au anuntat sambata…

- Sora actualului primar din comuna suceveana Ostra candideaza impotriva propriului frate din partea partidului pe lista caruia acesta a ajuns edil, dar pe care l-a parasit pentru a candida acum din partea formațiunii aflate la guvernare.Doi frați candideaza unul impotriva celuilalt pentru funcția…

- Primarul Oros, care a caștigat precedentele alegeri cu 93,47% candidand din partea PSD, a declarat ca vede candidatura surorii sale drept „o razbunare din partea PSD”, deoarece la aceste alegeri el a trecut in tabara liberalilor. Despre sora sa, Ioan Oros a declarat ca „va ramane in istoria comunei…

- Functia de primar al comunei Ostra, din judetul Suceava, este ravnita de primarul in functie, Ioan Oros, si de sora acestuia, Gabriela Sadoschi. Primarul este candidatul PNL, iar sora sa candideaza din partea PSD. Ioan Oros a castigat precedentele alegeri cu 93,47%, candidand din partea PSD.

- In batalia pentru caștigarea fotoliului de primar al comunei Bonțida la alegerile locale din 27 septembrie 2020 s-au inscris nu mai puțin de șase candidați. Actulul primar, Carhaț Aurel Emil, iși incheie al doilea mandat și iși dorește inca unul. In 2016, el a caștigat alegerile cu 61.53% din voturi.…