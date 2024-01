Stiri pe aceeasi tema

- Fostul selectioner al Angliei, Sven-Goran Eriksson, a dezvaluit ca sufera de cancer in faza terminala.Eriksson, in varsta de 75 de ani, a declarat la un post de radio suedez ca mai are "in cel mai bun caz un an de trait", informeaza skynews.com."Toata lumea intelege ca am o boala grava. Toata lumea…

- Burnley - Liverpool, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, marti, 26 decembrie, de la ora 19:30, pe Turf Moor, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Craniul unui monstru marin uriaș a fost extras de pe Coasta Jurasica a comitatului britanic Dorset din sud-vestul Angliei, potrivit BBC. Fosila aparține unui pliozaur, o reptila marina feroce care teroriza oceanele acum 150 de milioane de ani.

- Echipa Tottenham Hotspur a suferit a treia infrangere consecutiva in campionatul de fotbal al Angliei, inclinandu-se pe teren propriu in fata formatiei Aston Villa, cu scorul de 1-2, duminica, in etapa a 13-a a sezonului.Londonezii au deschis scorul prin Giovani Lo Celso (22), insa oaspetii au restabilit…

- Mijlocasul ofensiv Cole Palmer a fost recompensat pentru forma sa buna aratata la Chelsea in acest sezon, cu o convocare la echipa nationala de fotbal a Angliei de catre selectionerul Gareth Southgate pentru urmatoarele doua meciuri din preliminariile EURO 2024, informeaza AFP.Southgate i-a inclus…

- Echipa Chelsea Londra s-a impus cu scorul de 4-1 pe terenul concitadinei Tottenham Hotspur, luni seara, in derby-ul etapei a 11-a a campionatului de fotbal al Angliei, in cursul caruia arbitrul a anulat cinci goluri si a aratat doua cartonase rosii, potrivit Agerpres.Eroul oaspetilor a fost Nicolas…

- Video | Incident șocant in Marea Britanie! Un barbat a aruncat intr-un restaurant McDonald's soareci vopsiti in culorile steagului palestinianPolitia britanica a declarat marti ca un barbat a intrat intr-un restaurant McDonald's din centrul Angliei si a aruncat pe podeaua acestuia zeci de rozatoare…

- Legenda lui Manchester United, Sir Bobby Charlton a murit la varsta de 86 de ani, potrivit BBC, preluat de jurnalul.ro. Sir Bobby Charlton a murit la varsta de 86 de ani. El a fost o figura cheie in victoria Angliei la Cupa Mondiala din 1966. Sir Bobby Charlton a marcat trei dintre cele 49 de […]