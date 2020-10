Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la divort, Brigitte nu a avut de comentat decat atat: "Numai prostii scriu astia (presa - n.red.) E foarte multa dezinformare. Eu sunt un ingeras (referire la rolul pe care l-a jucat in emisiunea Masked singer, acela de ingeras - n.red.), care merge foarte mult pe principiul pacii.…

- Brigitte Sfat a publicat un mesaj ciudat pe pagina ei de Facebook, unde a recunoscut incidentul. "Dragii mei prieteni, deoarece toata mass-media este plina de reacții in urma unui video in care Florin m-a scos forțat din dreapta mașinii mele, pot sa va spun ca acest incident a avut loc, dar…

- Dupa ce Brigitte Pastrama a fost agresata fizic in parcarea unui hipermarket, saptamana trecuta, in Capitala, fiul acesteia șocheaza cu o declarație neașteptata. El spune ca il ințelege pe soțul mamei sale. „Eu il ințeleg pe Florin, mama te scoate efectiv din sarite. Oricata rabdare ai avea, oricat…

- Brigitte, actuala soție a lui Florin Pastrama, are o relație tensionata cu tatal fiicei sale, Ovidiu Torj. Acest fapt nu ii este strain fiului ei cel mare, Robert, care i-a adresat vorbe grele propriei mame. La randul ei, bruneta face dezvaluiri incendiare despre parintele Sarei. Mai multe detalii despre…

- Razboiul dintre Brigitte Pastrama și fiul ei, Robert, nu pare sa se fi incheiat. Cei doi inca locuiesc separat, dupa ce adolescentul ar fi suparat-o foarte rau pe celebra sa mama. Chiar și așa, pedeapsa primita de Robert mai poate suporta și „derogari”.

- Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. E o vorba din popor care, pare-se, i se potriveste de minune lui Brigitte Pastrama. Nici nu s-a terminat bine scandalul cu Robert, fiul cel mare, ca au inceput problemele cu Sara, fiica rebela.

- Brigitte Sfat a anunțat ca va face parte din echipa viceprimarului PNL din sectorul 2 al Capitalei, Dan Cristian Popescu, care le este și un bun prieten ei și soțului sau. "Va anunt cu bucurie ca ne-am alaturat echipei viceprimarului sector 2, Dan Cristian Popescu. Cristian este un prieten…

- Conform surselor Cancan, Brigitte ar fi fost agresata de Florin Pastrama in shaormerie pe care acestia o detin in zona Fundeni din Capitala. In interior se aflau si angajatii acestora, insa Florin nu a tinut cont de acest lucru. Citeste si: Cine il influenteaza pe Robert Sfat, fiul Brigittei…